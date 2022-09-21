Путин обвинил Запад в превращении украинцев в «пушечное мясо»

Президент Российской Федерации Владимир Путин при обращении к гражданам страны заявил, что коллективный Запад превратил украинцев в «пушечное мясо»

В эфире телеканала «Россия 24» российский лидер Владимир Путин заявил, что западные страны превратили народ Украины в «пушечное мясо». Это произошло, когда Запад развязал войну на востоке страны в 2014 году. Поэтому он принял решение объявить о частичной мобилизации по предложению Министерства обороны РФ и Генерального штаба.

Под призыв на военную службу по частичной мобилизации попадут те россияне, которые в настоящий момент находятся в запасе и проходили службу в Вооруженных силах Российской Федерации. То есть, имеют определенный военный опыт и обучены военным специальностям.

Владимир Путин отметил, что перед отправкой в воинские части россияне, призванные по частичной мобилизации, в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции в Украине.

Президент Российской Федерации подписал указ. Мобилизационные мероприятия по стране начнутся немедленно — со среды 21 сентября 2022 года.