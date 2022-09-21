Путин обвинил Запад в превращении украинцев в «пушечное мясо»
Президент Российской Федерации Владимир Путин при обращении к гражданам страны заявил, что коллективный Запад превратил украинцев в «пушечное мясо»
В эфире телеканала «Россия 24» российский лидер Владимир Путин заявил, что западные страны превратили народ Украины в «пушечное мясо». Это произошло, когда Запад развязал войну на востоке страны в 2014 году. Поэтому он принял решение объявить о частичной мобилизации по предложению Министерства обороны РФ и Генерального штаба.
Под призыв на военную службу по частичной мобилизации попадут те россияне, которые в настоящий момент находятся в запасе и проходили службу в Вооруженных силах Российской Федерации. То есть, имеют определенный военный опыт и обучены военным специальностям.
Владимир Путин отметил, что перед отправкой в воинские части россияне, призванные по частичной мобилизации, в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции в Украине.
Президент Российской Федерации подписал указ. Мобилизационные мероприятия по стране начнутся немедленно — со среды 21 сентября 2022 года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин объявил о мобилизации в России
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию: указ об этом подписан и опубликован на сайте Кремля
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ
Макарская назвала Моргерштерна дьяволом в эфире программы Откройте, Давид
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине