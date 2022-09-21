Путин рассказал о целях спецоперации после мобилизации в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о целях специальной военной операции в Украине, после того как в стране пройдет частичная мобилизация.

Российский лидер отметил, что главная цель специальной военной операции после частичной мобилизации в стране — немедленное освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подчеркнул, что эта цель остается неизменной после начала спецоперации 24 февраля 2022 года.

Ранее Путин сообщил о частичной мобилизации в России во время своего обращения к гражданам по поводу проведения референдумов на территории республик Донбасса. Обращения президента РФ транслировалось на телеканале «Россия-24».

Путин подчеркнул, что Донецкая народная республика (ДНР) на данный момент «освобождена полностью», однако Луганская народная республика (ЛНР) — «частично». Необходимо мобилизовать часть военнослужащих запаса с опытом, чтобы до конца реализовать цели СВО.

Решение о частичной мобилизации в Российской Федерации было принято по предложению Министерства обороны и Генерального штаба страны. Указ о частичной мобилизации подписан на фоне необходимости сохранить суверенитет и целостность России. Мобилизационные мероприятия начаться с 21 сентября 2022 года.