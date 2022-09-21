Путин высказался о возможном применении ядерного оружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам российского государства, где рассказал о частичной мобилизации в стране и высказался о возможном применении ядерного оружия.

Кроме анонсирования начала мобилизационных мероприятий в России, Владимир Путин в своей речи обратил внимание еще на несколько моментов, в том числе и «ядерных».

Владимир Путин заявил, что все средства поражения со стороны российской армии, в том числе и ядерные, будут применены в случае угрозы территориальной целостности Российской Федерации. Он добавил, что «это не блеф».

Российский лидер подчеркнул, что правительство страны должно немедленно решить все вопросы «материального, ресурсного и финансово обеспечения оборонных предприятий» страны. Он напомнил, что именно к России обратились с просьбой поддержать проведение референдумов в республиках Донбасса и, государство сделает все, чтобы обеспечить безопасность проведения этих мероприятий.

Путин подчеркнул, что по всей Украине «самым жестким образом усилен режим репрессий». По его словам, в ходу все средства: политика запугивания, террор, а насилие принимает все более страшные варварские формы. Он считает, что Новороссия — исторические русские земли и, они освобождены от территории Украины, так как не «хотят оказаться под игом неонацистского режима».

Президент России добавил, что «мы не имеем права отдать близких нам людей на растерзание палача», они должны сами определять свое будущее. Путин также напомнил, что именно Запад развязал эту войну еще в 2014 году и превратил украинский народ в «пушечное мясо».