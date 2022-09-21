Сальдо: добровольцы Херсонской области готовы принять участие в российской спецоперации

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что многие жители регионе выразили готовность и желание принять участие в российской спецоперации.

Владимир Сальдо подчеркнул, что правовой статус желающих жителей Херсонской области принять участие в российской специальной военной операции в Украине, определяется как «добровольцы». То есть, их не призывают на воинскую службу в обязательном порядке.

По словам Сальдо, «очень много херсонцев хотят взять в руки оружие». Он отметил, что на данный момент идет формирование добровольческих батальонов на территории Херсонской области. Она хотят включится в ряды тех, кто сейчас ведет специальную военную операцию.

Ранее в Государственной думе РФ отметили, что добровольцы Луганской и Донецкой народных республик, в случае их вхождения в состав субъектов России, «станут полноправными военнослужащими российских Вооруженных сил».

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов подтвердил информацию, озвученную ранее. Добровольцы из подконтрольных областей российской армии, в случае их вхождения в состав Российской Федерации путем референдума, станут кадровыми военными ВС РФ.