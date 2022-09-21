Bloomberg: компания Uniper перешла под контроль Германии для обеспечения энергобезопасности
Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщает, что правительство ФРГ приняло решение перевести компанию Uniper под государственный контроль.
Правительство Германии считает, что государственный контроль компании Uniper обеспечит энергетическую безопасность страны. Информацию подтвердил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек. Он добавил, что Uniper — один из столпов энергоснабжения Германии.
В результате правительственного решения о поглощении Uniper государственными структурами, Федеральное правительство получило право голоса и контрольный пакет компании для контроля и обеспечения энергобезопасности Германии.
Ранее сообщалось, что финская компания Fortum, которая является главным акционером немецкого импортера Uniper, заявила о переговорах по национализации Uniper правительством Германии. В компании сообщили, что правительство ФРГ находится на финальной стадии переговоров.
Фактически национализация компании Uniper — исторический шаг для Германии, который направлен на спасение крупнейшего в стране импортера газа. Предполагается, что таким путем Германия предотвратит крупнейших экономический крах в Европе.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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