Банки Казахстана и Вьетнама прекратили приём карт «Мир»
Газета "Известия" сообщает, что некоторые банки Вьетнама и Казахстана более не обслуживают карты "Мир", выпущенные в России.
Днём 21 сентября российское интернет-издание "Известия" сообщило, что ряд банков Казахстана и Вьетнама больше не работают с картами на российской платёжной системе "Мир". Известно, что речь идёт о вьетнамском банке BIDV и казахстанском "Халык", что подтверждено специалистами контактных центров данных банков.
Накануне также стало известно, что крупнейшие банки Турции прекратили обслуживание российских карт "Мир", а россиянам, которые летят туда на отдых, рекомендовано иметь с собой наличную валюту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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