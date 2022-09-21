Активист николаевского подполья утверждает, что все госпитали Николаева заполнены украинскими военными, которые ходили на Херсон в контрнаступление.

21 сентября журналисты российского издания "РИА Новости" пообщались с участником движения николаевского подполья, который утверждает, что имеет связи с теми, кто находится на передовой в Херсонской области. По словам собеседника журналистов, российские войска укрепили линию обороны под Херсоном, что не позволяет быть успешным контрнаступлению ВСУ.

Подпольный агент сообщил, что в Николаеве больницы заполнены украинскими солдатами, которые ранены в боях за Херсон. Многие из них отмечены как получившие бытовую травму для сокрытия реальной статистики потерь.