Больницы Николаева заполнены солдатами ВСУ, наступавшими под Херсоном
Активист николаевского подполья утверждает, что все госпитали Николаева заполнены украинскими военными, которые ходили на Херсон в контрнаступление.
21 сентября журналисты российского издания "РИА Новости" пообщались с участником движения николаевского подполья, который утверждает, что имеет связи с теми, кто находится на передовой в Херсонской области. По словам собеседника журналистов, российские войска укрепили линию обороны под Херсоном, что не позволяет быть успешным контрнаступлению ВСУ.
Подпольный агент сообщил, что в Николаеве больницы заполнены украинскими солдатами, которые ранены в боях за Херсон. Многие из них отмечены как получившие бытовую травму для сокрытия реальной статистики потерь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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