Слуцкий: после присоединения Донбасса к России переговоров с Украиной не будет

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что Москва откажется от переговоров с Киевом после присоединения Донбасса к России.

Лидер российской политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что после того, как республики Донбасса войдут в состав России по итогам референдумов, переговоров с Украиной уже не будет.

Напомним, что 20 сентября власти Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов по присоединению данных регионов к России. Само голосование пройдёт с 23 по 27 сентября и будет проводиться как очно, так и в электронном формате.