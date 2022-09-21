Слуцкий: после присоединения Донбасса к России переговоров с Украиной не будет
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что Москва откажется от переговоров с Киевом после присоединения Донбасса к России.
Лидер российской политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что после того, как республики Донбасса войдут в состав России по итогам референдумов, переговоров с Украиной уже не будет.
Напомним, что 20 сентября власти Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов по присоединению данных регионов к России. Само голосование пройдёт с 23 по 27 сентября и будет проводиться как очно, так и в электронном формате.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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