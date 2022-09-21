Картаполов: мобилизованные граждане РФ продолжат платить ипотеку

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов утверждает, что подпадающие под мобилизацию граждане не прекратят выплачивать ипотеку.

21 сентября глава Думского комитета по вопросам обороны России Андрей Картаполов утверждает, что российские граждане, подпадающие под действия указа Владимира Путина о частичной военной мобилизации, не прекратят осуществлять выплаты по ипотеке даже после отправки в зону спецоперации на Украину.

Сегодня Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ, в рамках которого до 300 тысяч российских военных запаса примут участие в спецоперации.