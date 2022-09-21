CNN: США и Канада отправила корабли в Тайваньский пролив после слов Байдена о защите острова
Телеканал CNN сообщает, что американский ракетный эсминец USS Higgins и канадский фрегат HMCS Vancouver совершили проход через Тайваньский пролив после слов Джо Байдена о защите острова со стороны США.
Вскоре после слов президента США Джо Байдена о защите Тайваня в случае «китайской агрессии», американский ракетный эсминец USS Higgins и канадский фрегат HMCS Vancouver совершили проход через Тайваньский пролив.
Официальный представитель ВМС США лейтенант Марк Лэнгфорд сообщил, что американский ракетоносец «совершил рутинный проход через Тайваньский пролив» и добавил, что действия были совершены совместно с командованием Королевского военно-морского флота Канады.
Оба военных судна прошли транзитом через коридор в Тайваньском проливе, который находится за пределами территориальных вод любого прибрежного государства, в том числе и Китайской Народной Республики (КНР). Тем не менее, китайская сторона считает такие действия провокацией со стороны США.
Этот проход военных кораблей США и Канады стал вторым подобным случаем менее, чем за месяц. 28 августа 2022 года через Тайваньский пролив прошли американские ракетные крейсеры USS Antietam и USS Chancellorsville. Китай считает, что действия США не позволяют ослабить напряженность между Пекином и Вашингтоном после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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