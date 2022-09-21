Песков заявил об отсутствии авторитета в России у главы дипломатии ЕС Борреля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не пользуется авторитетом на территории Российской Федерации.

По словам Пескова, глава дипломатии Европейского союза Боррель потерял авторитет перед россиянами «в связи с его прошлыми высказываниями». Он напомнил, что именно Боррель призывал к трибуналу над Россией и заявлял, что «россияне должны понести ответственность».

Песков отметил, что в связи с такими изречениями, «господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета» как глава дипломатии Европейского союза. Он подчеркнул, что большинство высказываний Барреля относительно России и граждан страны «непозволительные заявления, которые не имеют места».

Представитель Кремля считает, что в России относятся к Жозепу Боррелю соответствующим образом, имея ввиду отсутствие уважения к его действиям, призывам и заявлениям.

Ранее МИД РФ заявил, что так и не получил от представителей Европейского союза «внятных пояснений» относительно высказываний главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «фашистской России».