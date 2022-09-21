Как сложилась судьба внебрачного сына Сталина Константина Кузакова

В 1911 году у Иосифа Сталина в Сольвычегодске родился внебрачный сын, получивший имя Константин.

В это время будущий глава СССР находился в ссылке, а Мария Прокопьевна Кузакова была его квартирной хозяйкой. Муж этой женщины пал на русско-японской, однако мальчик получил и его отчество, и фамилию.

В 20-е сподвижники Иосифа Виссарионовича организовали переезд молодого человека в столицу, а в 1930 году Константин получил диплом Ленинградского нархоза. Спустя 2 года Кузаков уже доцент и зав кафедрой диалектического материализма в одном из ВУЗов Северной Пальмиры, хотя партийным стал только в 1939 году.

В 30-х годах Константин Степанович перешел в Управление пропаганды и просидел в нем всю войну, продвигаясь по служебной лестнице, получив при этом 2 ордена.

В 1946 году сельский паренек стал замминистра СССР по кинематографии, а в 1954 году возглавил Главное управление кинематографии страны. Скончался Константин Кузаков в почете и уважении в 1996 году.