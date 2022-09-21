МО РФ: войска России поразили пункт дислокации нацбатальона ВСУ «Донбасс»
21 сентября в Минобороны России сообщили о ликвидации пункта расположения украинского нацбатальона "Донбасс" в ДНР.
Днём среды пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российская военно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации украинского нацбатальона "Донбасс" в районе населённого пункта Николаевка в Донецкой Народной республике.
По словам Конашенкова, всего за прошедший день российские вооружённые силы смогли поразить 147 пунктов расположения живой силы противника по всей Украине и на Донбассе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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