Си Цзиньпин призвал армию КНР готовиться к участию в боевых действиях

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал армию страны «сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях» после очередных провокаций со стороны США.

По сообщению Центрального китайского телевидения, в Пекине прошел семинар по национальной обороне и военной реформе с участием высоких представителей Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Глава КНР Си Цзиньпин направил участникам мероприятия ряд указаний.

Си Цзиньпин отметил, что Вооруженные силы Китая должны «сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях». Аналитики связывают это с тем, что сегодня американский ракетный эсминец USS Higgins и канадский фрегат HMCS Vancouver снова прошли через Тайваньский пролив.

Китай считает такие действия со стороны США провокацией, о чем неоднократно публично заявлял. Кроме того, в Пекине отмечают, что Вашингтон не делает ничего для сглаживания напряженности после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее Китай и Россия в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей. В том числе были проведены маневры по разгрому сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.