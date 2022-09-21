Белый дом: США всерьёз воспринимают слова Путина о ядерном оружии

В пресс-службе Белого дома утверждают, что в Вашингтоне со всей серьёзностью относятся к недавним словам Владимира Путина об ядерном потенциале России.

Вечером 21 сентября американский Белый дом опубликовал срочный пресс-релиз, в котором сообщил, что правительство Соединённых Штатов не недооценивает заявление Владимира Путина о российским ядерном оружии и относится к нему со всей серьёзностью.

Днём среды Владимир Путин объявил о начале проведения частичной мобилизации военных в России, отметив, что российское государство обладает серьёзным ядерным потенциалом и готово его применить в случае, если некие недружественные силы покусятся на целостность РФ.