Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие

Владимир Зеленский утверждает, что Россия не сможет применить ядерное оружие на территории Украины.

21 сентября Владимир Зеленский публично заявил, что не верит в то, что вооружённые силы России по приказу Путина могут применить российское ядерное оружие на территории Украины или любого другого государства. По мнению Зеленского, в Москве знают, какие последствия ожидают Кремль после задействования ядерного потенциала РФ в спецоперации.

Характерно, что данное заявление Зеленского прозвучало после слов Владимира Путина о готовности применить российскую ядерную триаду в случае покушения на целостность России.