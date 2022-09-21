Американский эксперт из издательства 19Fortyfive утверждает, что Байден может лишиться власти после заявлений о войне с Китаем.

По словам политического обозревателя Гордона Чан, президентом Соединённых Штатов Джо Байденом был нарушен один из основополагающих принципов американской внешней политики - принцип "стратегической двусмысленности". В связи с этим, как заявляет эксперт, Байдену может грозить отстранение от власти.

Ранее, в своём интервью американскому телеканалу Cbs глава Белого дома заявил, что в случаи вооруженного конфликта между КНР и Тайванем Соединённые Штаты выступят на стороне последнего.

Эксперт Гордон Чан утверждает, что такое неосмотрительное заявление действующего президента нарушает прежний курс "стратегической неоднозначности". Который предполагает возможность скрывать истинные намерения Вашингтона по китайско-тайваньскому вопросу.

После сделанного Байденом заявления, высокопоставленные американские чиновники поспешили заверить граждан США, что основной внешнеполитический курс страны не изменился. В свою очередь, эти слова идут в разрез с заявлениями президента Байдена.

Это может свидетельствовать о беспорядке и хаосе, творящимся в администрации Белого дома, что может иметь реальные последствия не только для США, но и для мира в целом, подвёл итог Чан.