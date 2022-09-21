ВСУ обстреляли больницу на западе Донецка, есть пострадавшие

В результате обстрела со стороны Украины больницы на западе Донецка пострадали три мирных жителя.

В среду вечером, 21 сентября 2022 года, пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале рассказала об очередном обстреле Куйбышевского района города Донецка.

В штабе ТерО ДНР уточнили, что под обстрел украинской стороны попало здание центральной городской больницы №17, в результате чего три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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