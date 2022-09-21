Рогов: работа системы охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела ВСУ

Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска вновь обстреляли территорию ЗАЭС в Энергодаре, нарушив её работу.

Вечером 21 сентября лидер совета при временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что работа системы охлаждения атомной электростанции в Запорожье нарушена из-за новых обстрелов ВСУ. По данным Рогова, украинские войска обстреляли систему охлаждения пятого энергоблока Запорожской АЭС сегодня днём.

Также Владимир Рогов утверждает, что сегодняшний обстрел со стороны Украины повредил линию электропередач, питавшую пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.