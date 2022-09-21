Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела ВСУ

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о нарушении системы охлаждения ЗАЭС в Энергодаре после обстрела ВСУ.

В среду вечером, 21 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пресс-релизе заявил об очередном обстреле служащими Вооружённых сил Украины территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Рогов уточнил, что в результате обстрела, украинские военнослужащие нарушили полноценное функционирование системы охлаждения атомной станции, что непосредственно влияет на обеспечение безопасной работы атомной станции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 