Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела ВСУ

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о нарушении системы охлаждения ЗАЭС в Энергодаре после обстрела ВСУ.

В среду вечером, 21 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пресс-релизе заявил об очередном обстреле служащими Вооружённых сил Украины территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Рогов уточнил, что в результате обстрела, украинские военнослужащие нарушили полноценное функционирование системы охлаждения атомной станции, что непосредственно влияет на обеспечение безопасной работы атомной станции.