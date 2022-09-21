Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела ВСУ
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о нарушении системы охлаждения ЗАЭС в Энергодаре после обстрела ВСУ.
В среду вечером, 21 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пресс-релизе заявил об очередном обстреле служащими Вооружённых сил Украины территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Рогов уточнил, что в результате обстрела, украинские военнослужащие нарушили полноценное функционирование системы охлаждения атомной станции, что непосредственно влияет на обеспечение безопасной работы атомной станции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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