Минобороны Беларуси хочет изменить программу военного сотрудничества с соседями

В пресс-службе Минобороны Беларуси сообщили о желании Минска скорректировать программу военного сотрудничества со странами-соседями.

21 сентября Министерство обороны Республики Беларусь опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что Минск желает произвести коррекцию программы военного сотрудничества Беларуси со своими странами-соседями. При этом не уточняется, о каких странах идёт речь и какие изменения предлагаются.

Также в Минобороны Беларуси утверждают, что Шанхайская организация сотрудничества может сотрудничать с Минском в рамках скорого вступления белорусского государства в ШОС.