AFP: Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к мировой общественности усилить давление на президента РФ Владимира Путина.
21 сентября новостное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на Генеральной ассамблее ООН выразил свои соболезнования в связи с объявлением частичной мобилизации в России.
Макрон также обратился к мировой общественности с призывом усилить давление на президента РФ Владимира Путина, после подписания им указа о частичной мобилизации в России, который по мнению французского лидера лишь усилит изоляцию страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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