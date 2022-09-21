AFP: Макрон призвал мировое сообщество усилить давление на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к мировой общественности усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

21 сентября новостное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на Генеральной ассамблее ООН выразил свои соболезнования в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

Макрон также обратился к мировой общественности с призывом усилить давление на президента РФ Владимира Путина, после подписания им указа о частичной мобилизации в России, который по мнению французского лидера лишь усилит изоляцию страны.