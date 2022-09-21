Минобороны Беларуси выработало предложения по углублению отношений с ШОС
Белорусское оборонное ведомство выработало предложения по углублению сотрудничества со странами-участницами ШОС.
В среду, 21 сентября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что в ходе совещании по вопросам реализации военным ведомством направлений внешней политики страны, были выработаны предложения по углублению отношений с участниками ШОС, ввиду вступления белорусского государства в данную организацию.
Отмечается, что помимо прочего сотрудники белорусского оборонного ведомства уделили особое внимание наращиванию сотрудничества с состоящими в ОДКБ и СНГ государствами по вопросам коллективной безопасности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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