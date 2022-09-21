Лавров заявил об утрате Швейцарией статуса «нейтральной» страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила положение нейтральной страны, и призвал Берн вернуться к прежнему статусу.

По итогу своего диалога с главой Швейцарии Иньяцио Кассисом Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о политике, которую на сегодняшний день проводит Берн.

Цитирую слова Лаврова представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Сегодня и как раз было Сергеем Викторовичем констатировано: Швейцария от нейтралитета отошла. Не отходит, а отошла".

Так же Захарова вспомнила, ранее Швейцария выполняла ряд важных посреднических функций, которые были полезны и необходимы всем сторонам.

Представитель МИД РФ также добавила, что Лавров призвал официальные лица Швейцарии скорее вернуться прежнему курсу на нейтральный статус страны.

Ранее правительство Швейцарии приняло постановление о прекращении упрощённого визового режима для россиян. Также Берн ввел ряд санкций в отношении российского государства и бизнеса, заверяя, что данные шаги не нарушают статус страны как нейтральной державы.