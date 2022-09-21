Эммануэль Макрон пригрозил России изоляцией из-за мобилизации резервистов

Президент Франции считает, что решение о мобилизации ведет к дальнейшей изоляции России.

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о частичной мобилизации приведет к дальнейшей изоляции России.

Макрон призвал лидеров всех стран оказать максимальное давление на Владимира Путина ради прекращения "бессмысленной войны".

В ходе своего выступления президент Франции обвинил Россию в "новом империализме".

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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