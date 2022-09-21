«Есть покровитель»: продюсер открыл тайну бешеного успеха Дани Милохина

20-летний уроженец Оренбурга достиг высот, о которых некоторые звезды эстрады могут только мечтать.

Жизнерадостный блогер Даня Милохин за короткий срок покорил интернет, телевидение и сцену. Он попробовал свои силы в шоу «Ледниковый период», добился успехов на музыкальном поприще, сообщает Экспресс газета.

Раскрутка вновь испеченного певца проходила очень грамотно - с привлечением звезд. В частности, дуэт Милохина и Баскова украсил в том числе устроенное Иваном Ургантом новогоднего шоу «Ciao, 2021».

Даня на "Ледниковом периоде" сумел закрутить пиар-роман с известной фигуристкой Евгенией Медведевой. Эта пикантная история также способствовала росту популярности блогера среди более взрослой аудитории.

Но, тем не менее, путь к успеху Милохина покрыт завесой тайны. Милохин – парень обаятельный, но одним этим его стремительный взлет по карьерной лестнице трудно объяснить.

Издание напомнило, что кумир молодежи вместе со старшим братом Ильей вырос в детском доме. После усыновления они несколько лет прожили в многодетной семье. А когда Дане исполнилось 18 лет, парень переехал из Анапы в Москву.

По словам Леонида Дзюника, за спиной тиктокера стоит очень влиятельный покровитель. Именно поэтому Милохину сходят с рук некоторые неоднозначные поступки. Шоумен отметил, что Даня обзавелся колоссальной поддержкой, о которой многие российские артисты лишь мечтают.

«Есть моменты, про которые я не могу сказать. Знаю, но не могу. Конечно, у него имеется покровитель. И всем этот покровитель известен. И это никакой не артист. Серьезнейший покровитель, и он его продвигает везде», — сообщил Дзюник журналистам.