Россия освободила из плена 10 пленённых иностранных граждан, сражавшихся в ходе СВО на стороне ВСУ.

21 сентября британский таблоид Daily Mail сообщил, что Россия освободила 10 военнопленных иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях в рамках спецоперации на стороне ВСУ, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Отмечается, что российская сторона передала Саудовской Аравии пять граждан Соединённого Королевства, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и два гражданина Соединённых Штатов.

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в официальном пресс-релизе подтвердила, что Королевство Саудовская Аравия получило и передало из России в Британию пять подданных Соединённого Королевства, находившихся в российском плену.