МВД России: в нескольких регионах были предприняты попытки проведения несанкционированных акций
В МВД России сообщили о пресечении попыток проведения несанкционированных акций в нескольких регионах страны.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в нескольких регионах страны пресечены попытки проведения несанкционированных акций.
"В ряде регионов России были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, собравших малое число участников. Все они пресечены, а участники задержаны и доставлены в отделения полиции для привлечения к ответственности", — сообщила Волк.
Представитель МВД подчеркнула, что усложнения оперативной обстановки не произошло.
Опубликовано: Максим Алексеев
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