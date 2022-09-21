МВД России: в нескольких регионах были предприняты попытки проведения несанкционированных акций

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в нескольких регионах страны пресечены попытки проведения несанкционированных акций.

"В ряде регионов России были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, собравших малое число участников. Все они пресечены, а участники задержаны и доставлены в отделения полиции для привлечения к ответственности", — сообщила Волк.