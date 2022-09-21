ВСУ обстреляли Херсон из американских РСЗО HIMARS
Замглавы ВГА Стремоусов сообщил, что украинские военные обстреляли Херсон из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
В среду днем в беседе РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинские националисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону. ПВО частично сработало, но часть ракет упало на город- сообщил чиновник. Стремоусов сообщил,что ВСУ обстреливали гражданские объекты с применением американской РСЗО HIMARS.
Отмечается, что в результате обстрела было частично разрушено здание пожарной части. Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Опубликовано: Елена Калиновская
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