ВСУ обстреляли Херсон из американских РСЗО HIMARS

Замглавы ВГА Стремоусов сообщил, что украинские военные обстреляли Херсон из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В среду днем в беседе РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинские националисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону. ПВО частично сработало, но часть ракет упало на город- сообщил чиновник. Стремоусов сообщил,что ВСУ обстреливали гражданские объекты с применением американской РСЗО HIMARS.

Отмечается, что в результате обстрела было частично разрушено здание пожарной части. Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.