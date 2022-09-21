Байден и Макрон проводят экстренную встречу

Байден и Макрон проводят ранее не заявленную в расписании встречу в Нью-Йорке.

РИА Новости в Вашингтоне сообщают, что 21 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Со стороны США на встрече участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Саливан и другие американские политики.

Со стороны Франции присутствуют глава МИД Катрин Колонна, посол в США Филипп Этьен, начальник военного штаба Франции адмирал Жан-Филипп Роллан. Встреча не была заявлена в расписании обоих президентов и ее повестка официально не сообщалась.