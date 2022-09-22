Украина обменяла Медведчука на 200 пленных бойцов ВСУ

По украинскому телевидению рассказали о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоразговор с освобожденными бойцами нацбата "Азов" (запрещен в России).

Их обменяли на 55 военнослужащих армии Российской Федерации, рассказал Андрей Ермак.

Также в новостях на телевизионном украинском канале "1+1" сообщили, что всего в Украину вернули 215 солдат, в числе которых 124 офицера, а также женщины, в том числе и беременные.

Отмечается обмен националистов "Азова" с позывными Паламар, Калина, Волына и Редис.

200 солдат Вооруженных сил Украины, рассказала ведущая новостей. были выменяны на Виктора Медведчука.