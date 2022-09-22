Украина обменяла Медведчука на 200 пленных бойцов ВСУ
По украинскому телевидению рассказали о крупном обмене военнопленными между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоразговор с освобожденными бойцами нацбата "Азов" (запрещен в России).
Их обменяли на 55 военнослужащих армии Российской Федерации, рассказал Андрей Ермак.
Также в новостях на телевизионном украинском канале "1+1" сообщили, что всего в Украину вернули 215 солдат, в числе которых 124 офицера, а также женщины, в том числе и беременные.
Отмечается обмен националистов "Азова" с позывными Паламар, Калина, Волына и Редис.
200 солдат Вооруженных сил Украины, рассказала ведущая новостей. были выменяны на Виктора Медведчука.
Опубликовано: Николай Скира
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