Шакира призналась, что пережила в связи с изменой и расставанием с Пике
По словам певицы, в ее жизни сейчас продолжаются «самые темные дни», и новые песни оказывают на звезду терапевтический эффект.
Шакира в интервью призналась, что она впервые обсуждает на публике тему измены Пике и развода с ним.
«Я хранила молчание, так как пыталась все это пережить», — сказала она.
По словам певицы, эту ситуацию очень трудно переживают их дети - 9-летний Милан и 7-летний Александр. Кроме того, их семью преследуют папарацци.
«Папарацци караулят нас на улице 24/7, и нету места, где бы мы с детьми могли от них спрятаться, за исключением моего дома. Мы не можем, к примеру, пойти в парк, или съесть мороженого, или что-то еще сделать», — посетовала Шакира.
Она призналась, что пытается беречь детей, но ей самой кажется, что это все «страшный сон».
Шакира не скрывает, что ради супруга пожертвовала карьерой. «Все, что у меня было, я вложила в эти отношения и семью», — сказала она.
Она добавила, что поставила на паузу свою карьеру, чтобы муж мог и дальше заниматься своей. "Либо ему пришлось бы разорвал контракт с «Барселоной» и переехать со мной в США, где я строила свою карьеру, либо мне было нужно поступить таким образом", — поделилась певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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