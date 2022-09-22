На следующей неделе Евросоюз введет новый пакет антироссийских санкций
На следующей неделе Еврокомиссия представит предложения по дальнейшим санкциям против России. В настоящее время ведутся консультации со странами ЕС, сообщает Reuters.
В последний раз Евросоюз вводил санкции против России в конце июля. Это был так называемый пакет "шестой плюс", потому что он дополнял ограничения, введенные ранее. Именно тогда было принято решение об эмбарго на ввоз золота и расширен список товаров, запрещенных к вывозу в Россию.
Это были продукты новейших технологий, а также фармацевтические и химические препараты двойного назначения — гражданского и военного. Также был расширен черный список запретов на въезд в ЕСе, который на данный момент насчитывает более 1200 человек.
Официальные лица, опрошенные брюссельским корреспондентом Польского радио, говорят, что новые предложения также не будут очень сильными и предостерегают от завышенных ожиданий.
В черный список должно быть включено больше людей. Также поступило предложение установить потолок цен на нефть из России. Однако окончательное решение остается за государствами-членами, и от них зависит, насколько серьезными будут следующие санкции.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN подчеркнула, что недавние заявления Владимира Путина и планируемые референдумы на территориях Украины о присоединении к России требуют от ЕС реакции в виде дальнейших ограничений.
Тем временем глава дипломатии ЕС созвал срочную встречу министров иностранных дел 27 государств-членов в Нью-Йорке. Жозеп Боррель пояснил, что целью внеочередной встречи является согласование общей позиции по Украине и обсуждение дальнейших санкций против России после заявления Владимира Путина.
Опубликовано: Николай Скира
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