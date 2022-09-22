В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек

Как сообщает Politico со ссылкой на офис шерифа округа Флаглер в США, полиция арестовала разыскиваемого во Флориде человека.

Задержание произошло во время дорожного контроля. Преступник перевозил фентанил, который мог убить более 100 000 человек.

"52-летний Адриан Камаи Риверс был арестован около 12:30 на Палм-Кост. Его арестовали из-за того, что у его машины не было фар. В его рюкзаке было 219 граммов фентанила и 533 грамма марихуаны", — сообщает Politico.

По данным офиса шерифа, полицейский обыскал автомобиль Риверса, обнаружив запах марихуаны. Мужчина пояснил, что курил часом ранее и имел справку, дающую право на покупку марихуаны в медицинских целях. Однако оказалось, что это уже не важно.

Власти установили, что Риверс разыскивается за хранение кокаина в нарушение закона об условно-досрочном освобождении, а также за неуплату алиментов.

"Иногда маленькие вещи приводят к большим. В данном случае мы конфисковали достаточно фентанила, чтобы убить более 100 000 человек или целые города: Палм-Кост, Флаглер-Бич и Баннелл", — сказал шериф округа Флаглер Рик Стейли.

Фентанил — сильнодействующий наркотик, который производится в небольших количествах нелегально и используется в качестве заменителя героина.

Его передозировка с гораздо большей вероятностью может привести к летальному исходу, чем передозировка героином и другими наркотиками.

Изъятия фентанила на мексиканской границе за последние четыре года увеличились почти на 200%, сообщает Politico.