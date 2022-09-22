ВСУ получат статус оккупантов, если не уйдут из Запорожской области после референдума

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов:

«ВСУ должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В ином случае, после референдума и вхождения региона в состав РФ украинские войска будут восприняты как оккупанты. При этом, их любые действия будут восприняты как агрессия против России»