ВСУ получат статус оккупантов, если не уйдут из Запорожской области после референдума
Об этом заявил Владимир Рогов. После того как регион станет частью РФ, действия служащих Украины на запорожских землях будут являтья агрессией против России.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов:
«ВСУ должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В ином случае, после референдума и вхождения региона в состав РФ украинские войска будут восприняты как оккупанты. При этом, их любые действия будут восприняты как агрессия против России»
Ранее от замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова поступила информация по ситуации на херсонском направлении: ВСУ
«Сейчас украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате бездумных атак на подступах к нашему региону, сложив тысячи жизней украинцев, которых загнали в окопы насильно»
Опубликовано: Храмова Оксана
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