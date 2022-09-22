Российские военные предотвратили теракт ВСУ в Мариуполе
Украинские военные пытались устроить теракт в Мариуполе, но попытка была пресечена.
Вооруженные силы Украины заслали диверсанта в Мариуполь для совершения теракт, сообщает информационное агентство Sputnik.
Как отмечает источник, был теракт украинских диверсантов был предотвращен.
Целью теракта, рассказывает Sputnik, был срыв намеченного на 23 сентября референдума о присоединении к России.
"Российские военные предотвратили срыв референдума в Мариуполе диверсантами ВСУ", - говорится в сообщении.
Солдаты российской армии ликвидировали склад с боеприпасами, который был подготовлен ВСУ для теракта.
Опубликовано: Николай Скира
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