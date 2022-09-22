Украинские военные пытались устроить теракт в Мариуполе, но попытка была пресечена.

Вооруженные силы Украины заслали диверсанта в Мариуполь для совершения теракт, сообщает информационное агентство Sputnik.

Как отмечает источник, был теракт украинских диверсантов был предотвращен.

Целью теракта, рассказывает Sputnik, был срыв намеченного на 23 сентября референдума о присоединении к России.

"Российские военные предотвратили срыв референдума в Мариуполе диверсантами ВСУ", - говорится в сообщении.

Солдаты российской армии ликвидировали склад с боеприпасами, который был подготовлен ВСУ для теракта.