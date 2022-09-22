The Washington Times: за время президентства Байдена доходы американцев снизились на 3000 долларов

Авторитетное издание The Washington Times сообщает, что за 16 месяцев президентства Джо Байдена в США, доходы обычных американцев снизились в среднем на 3000 долларов.

Экс-спикер палаты представителей США Ньют Гингрич считает, что причина снижения доходов американских граждан заключается как в сильной инфляции, которая идет по всему миру, так и в неправильных решениях администрации Джо Байдена. В частности, он отметил, что США выделают десятки миллиардов долларов на не касающиеся американской экономики цели.

Ньют Гингрич считает, что масштаб провала социальной программы президента США Джо Байдена становится все более очевидным. Он отмечает, что политика американского лидера привела к тому, что реальные заработки среднестатистического гражданина США менее чем за полтора года упали на 3000 долларов.

За время президентства Байдена доходы американцев росли медленнее, чем затраты на проживание. Так, среднее повышение цен в стране составило 8,3%, при этом только стоимость бензина выросла на 68,8%, а стоимость электричества — на 15,8%. Цены на продукты выросли на 13,5% — это рекордный показатель за последние 43 года.

Гингрич отметил, что цена жизни в США продолжит расти и в сентябре, и в октябре, по причине перебоев поставок сельскохозяйственной продукции из Украины и России, а также американской и бразильской засухи из-за аномальной жары. Проблемы затрагивают не только обычных граждан, но и военнослужащих США, которые всегда получали хорошее пособие и участвовали в социальных программах — низшим армейским чинам рекомендовали подать заявку на продуктовые талоны.