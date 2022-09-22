Die Welt: Германии угрожает продовольственный дефицит

Авторитетное немецкое издание Die Welt сообщает, что пищевая промышленность Германии переживает самый тяжелый кризис со времен окончания Второй мировой войны.

В скором времени в продовольственном снабжении Германии может возникнуть серьезный дефицит. Это не просто слухи — производители замороженных и свежих продуктов говорят об этом в открытом письме к правительству.

Они просят оказать безотлагательную помощь, потому что многие предприятия не справляются с высокими расходами на электроэнергию и готовиться к полной остановке производств. При этом правительство ФРГ пока молчит, то есть не помогает даже отдельным регионам, где проблемы производителей продуктов не просто очевидны, а преувеличиваются изо дня в день.

Производители замороженных и свежих продуктов прямо заявляют, что если помощь правительства Германии не будет оказана, то их ждет банкротство, а страну — продовольственный дефицит. Высокие цены на энергоносители не позволяют работать даже «в ноль», не говоря уже о рентабельности.

Причина обеспокоенности производителей продуктов — резко возросшие цены на электроэнергию и газ. Особенно сильный удар получили производители замороженных и свежих продуктов. При этом им не оказывается никакая государственная финансовая поддержка, что скорее всего приведет к пустым полкам в холодильниках и дискаунтерах.