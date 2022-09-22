Российская армия пресекла попытку ВСУ форсировать реку Оскол в Харьковской области

В России начался дефицит с запчастями для смартфонов iPhone, ремонты могут затянуться

В российских технических сервисных центрах Apple сообщили, что ремонт смартфонов iPhone, который ранее осуществлялся в день обращения клиента, теперь может занимать до недели времени.

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