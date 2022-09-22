Российская армия пресекла попытку ВСУ форсировать реку Оскол в Харьковской области
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие поразили 14-ю механизированную бригаду ВСУ при неудачной попытке форсировать реку Оскол.
22 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что российские солдаты поразили подразделение 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Вооружённых сил Украины.
Конашенков отметил, что служащие подразделения ВСУ пытались форсировать реку Оскол в Харьковской области, в результате чего потеряли до тридцати единиц личного состава, а также шесть боевых машин пехоты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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