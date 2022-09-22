Вдова Юрия Шатунова определилась с эскизом памятника музыканту

Монумент представляет собой полномасштабную фигуру музыканта, который стоит на постаменте с микрофоном.

Светлана Шатунова рассказала, каким будет памятник на могиле ее покойного мужа на Троекуровском кладбище в Москве. Из разных эскизов она наконец выбрала тот, который ей понравился.

Вдова уточнила, что определиться с выбором ей помогали сын и дочь. Имя автора работы она не назвала. По словам Светланы, тот попросил сохранить его в тайне, чтобы не была шумихи, которая не пойдет на пользу и только отвлечет от работы, сообщает Космополитен.

Памятник представляет собой полноразмерную фигуру экс-солиста "Ласкового мая" с микрофоном в руках. Скульптура стоит на пьедестале высотой более метра.

В целом высота бронзовой фигуры - 2 м 16 см. Надписи на постаменте тоже сделают из бронзы. По словам вдовы Шатунова, кроме имени, на постаменте будет еще и автограф звезды.

Светлана также добавила, что проект с розами она отвергла потому, что хочет, чтобы на могиле Юрия всегда были свежие цветы.

Точные сроки создания и установки памятника не названы. Как уточняет издание, вдова артиста сбор средств не ведет. Она подчеркнула, что все фонды, которые действуют от имени Юрия Шатунова, созданы мошенниками.