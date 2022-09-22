ВКС России уничтожили до 100 солдат ВСУ и одну РСЗО HIMARS в Моначиновке Харьковской области

В Минобороны РФ рассказали о поражении бойцами российской армии подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в Моначиновке Харьковской области.

22 сентября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по подразделению 93-й механизированной бригады «Холодный Яр» Вооружённых сил Украины в селе Моначиновка Харьковской области.

Конашенков отметил, что в результате поражения подразделения «Холодный Яр» ВСУ были уничтожены до ста украинских солдат и около двадцати единиц вооружения, среди которых американская реактивная система залпового огня HIMARS.