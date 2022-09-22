Минобороны РФ: российская авиация уничтожила до 150 наёмников «Иностранного легиона» в районе Запорожья
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 150 наёмников «Иностранного легиона» в районе Запорожья.
В четверг, 22 сентября 2022 года, в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие российских воздушно-космически сил успешно поразили пункты временного базирования «Иностранного легиона», а также 65-й отдельной мотопехотной бригады и 19-го конвойного батальона ВСУ в районе города Запорожье.
Конашенков пояснил, что в результате высокоточного удара российской авиации потери украинской стороны близ административного центра Запорожской области составили около ста пятидесяти единиц живой силы и девятнадцать единиц вооружения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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