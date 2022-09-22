В России начался дефицит с запчастями для смартфонов iPhone, ремонты могут затянуться
В российских технических сервисных центрах Apple сообщили, что ремонт смартфонов iPhone, который ранее осуществлялся в день обращения клиента, теперь может занимать до недели времени.
Представители этих центров Apple в РФ сообщили, что наиболее остро сегодня стоит проблема нехватки новых аккумуляторов и дисплеев для смартфонов iPhone, однако именно их клиенты чаще всего меняют.
Раньше ремонт/замена выполнились в день обращения с проблемой, теперь срок увеличили до недели ожидания.
В большинстве сервисных центрах и вовсе отсутствуют аккумуляторы для некоторых смартфонов iPhone, а срок замены может составлять от трех до пяти рабочих дней, так как при заказе замены смартфоны отправляются непосредственно в представительство Apple.
По мнению технических аналитиков, проблема в нехватки запчастей для iPhone будет сохранятся минимум несколько месяцев.
Проблема состоит в том, что с одной стороны сервисные центры могут заказать комплектующие и запчасти для смартфонов, однако в большинстве случаев они будут ввезены по механизму параллельного импорта и не получат гарантию.
При этом отсутсвие фирменной гарантии не освобождает российские сервисные центры от обязанностей перед потребителями, поэтому не все готовы рискнуть ввезти запчасти без согласия продавца — в случае бракованной партии ответственность будет на ретейлере.
Опубликовано: Иван Перов
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