Super Express: более 70% жителей Польши не готовы к энергокризису ради интересов Украины

Издание Super Express со ссылкой на опрос института Pollster сообщает, что более 70% жителей Польши выразили неготовность к наступлению энергетического кризиса ради интересов Украины.

Согласно данным опроса, 71% респондентов ответил, что Польша не готова к энергетическому кризису от слова «совсем». 26% опрошенных заявили, что польское правительство хорошо подготовилось к энергокризису и, непредсказуемым последствиям, а еще 13% затруднились ответить.

Авторы исследования отметили, что большинство жителей Польши наблюдают в стране дефицит угля, а также указывают на низкое качество импортного топлива. Многие не знают, будет ли хватать газа зимой, так как правительство страны еще не заключило контракты на поставку по трубопроводу Baltic Pipe, при этом так или иначе в январе 2023 года счета за электричество вырастут.

В апреле 2022 года Польша ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках санкций ЕС. Запрет действует как для государственных компаний, так и частного бизнеса. В результате ограничений страна столкнулась с резким повышением цены на энергоресурсы — тонна угля подорожала до 640 долларов.

Большинство респондентов недавнего опроса заявили, что не готовы столкнуться с энергетическим кризисом ради интересов другой страны — Украины. В опросе приняли участие 1075 граждан Польши от 18 до 65 лет. Исследователи считают, что энергокризис серьезно повлияет на рейтинг правящей польской партии.