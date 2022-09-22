Проблемы космического полета Гагарина

Хотя советским гражданам внушалась средствами СМИ, что полет Гагарина проходил в точности с задуманным планом, без существенных проблем первое космическое путешествие не обошлось.

Стартовала ракета Восток-1 с космодрома Байконур успешно, но вот из-за непринятого сигнала на выключение двигателя, автоматика проработала больше. Корабль вышел на орбиту с апогеем 302 км, вместо расчетных 217 км. В этом случае, если бы не сработали тормозные двигатели, Гагарину предстояло умереть на орбите.

Тормозные двигатели сработали, но не идеально. Не сработал до конца один из клапанов в баке горючего, так что космический аппарат вышел на посадочную траекторию более пологую, чем расчетная.

Вследствие нештатной работы двигателя произошло нарушение стабилизации корабля, его раскрутило вдоль собственной оси.

Автоматического разделения корабля и спускаемого аппарата также не произошло, оно состоялось лишь 10 минут после расчетного срока.

Все эти причины привели к тому, что в ЦУПе попросту не представляли, где же Гагарин приземлится.