Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что в результате программы обмена Москва смогла вызволить из украинского плена 55 союзных военных.

Министерство обороны России уведомляет, что в ночь на 22 сентября из Украины в московский аэропорт Чкаловский прибыл российский спецборт, в котором находились 55 военных союзных сил спецоперации, в том числе военные из России, ДНР и ЛНР. Их возвращение в Москву произошло в результате обмена.

Украинская сторона утверждает, что за 55 российских военнопленных Киеву были возвращены 215 солдат ВСУ, которые участвовали в защите "Азовстали". Также Украина передала России политика Виктора Медведчука.