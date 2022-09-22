Песков: сегодня Россия де-факто противостоит всему блоку НАТО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя частичную мобилизацию в стране заявил, что сегодня Российская Федерация «де-факто противостоит всему блоку НАТО».
Дмитрий Песков, комментируя причины, которые привели к объявлению президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, заявил, что «сейчас де-факто нам противостоит фактически весь блок стран Североатлантического альянса НАТО со всеми их логистическими возможностями».
По словам представителя Кремля, именно противостояние России с блоком НАТО привело к необходимости частичной мобилизации в стране. Он отметил, что по его мнению, Владимир Путин принял правильное и своевременное решение объявить о частичной мобилизации.
21 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации» в стране. Российский лидер отметил, что данная мера «необходима для обеспечения безопасности жителей России и освобожденных территориях».
Ранее к мобилизации в России призывали различные политические блоки, а также главы Луганской и Донецкой народных республик. В Госдуме РФ считают, что их призыв услышан, а мобилизация необходима для обеспечения проведения референдумов на подконтрольных России территориях.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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