Пушилин: Россия обменяла 215 пленных солдат ВСУ на 55 военных РФ и Медведчука
Денис Пушилин подтвердил, что в результате нового обмена пленными между Россией и Украиной Виктор Медведчук был передан Москве.
Днём четверга глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что минувшей ночью в результате программы обмена Россия получила 55 своих солдат, попавших в плен на территории Украины. Также Пушилин признаёт, что в Россию был возвращён пленный политик Виктор Медведчук, при содействии которого ранее были возвращены из плена тысячи российских солдат.
По словам Дениса Пушилина, взамен Киев получил 215 своих пленных военных, которые сдались войскам России на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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