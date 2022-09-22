Освобождённый из плена солдат РФ рассказал об издевательствах со стороны ВСУ

Вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ Вячеслав Старостин утверждает, что украинские военные издевались над ним во время нахождения в плену.

В ночь на 22 сентября группа российских военных в составе 55 человек вернулась из украинского плена в рамках программы обмена. Журналисты газеты "Известия" пообщались с бывший военнопленным солдатом РФ Вячеславом Старостиным, который утверждает, что он и его сослуживцы в плену подвергались регулярным издевательствам со стороны солдат ВСУ.

По словам Старостина, его и других пленных российских военных регулярно оскорбляли, изредка били. Также солдат утверждает, что они жили в подвале и спали на деревянных досках.