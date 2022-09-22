Песков прокомментировал отказ сына явиться в военный комиссариат

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разговор своего сына Николая с якобы представителем военного комиссариата, в котором тот отказывается явится по повестке.

Дмитрий Песков отметил, что для начала журналистов необходимо попросить выложить весь разговор. Он отметил, что ни у его сына, ни у него нет самого в правильности ответов на поставленные вопросы.

Ранее в сети появился сюжет, в котором якобы сотрудник военного комиссариата позвонил Николая Пескову, сыну официального представителя Кремля, и потребовал явится на следующий день к 10:00 часам утра. На это Николай ответил, что не собирается это делать и найдет другое решение вопроса.

Звонок журналистов Николая Пескову был сделан после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. По его словам, те, кого направят в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Министр обороны России Сергей Шойгу позже пояснил, что российское государство имеет огромный мобилизационный ресурс — порядка 25 миллионов человек. При этом в рамках частичной мобилизации будет задействовано не более 1% этого ресурса из тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность или боевой опыт.